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Депутаты призвали главу Минсельхоза отказаться от мяса лам

12:43
  • четверг
  • 06 июня 2024

Ранее появилась информация, что мясо экзотических животных будут ввозить из Боливии

Депутаты Госдумы отказываются есть мясо лам. Представитель фракции "Новые люди" Георгий Арапов написал обращение министру сельского хозяйства Оксане Лут. Он призвал ввести запрет на импорт мяса лам из Боливии. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее в СМИ появилась информация, что в Роспотребнадзор поступил запрос от коллег из Боливии на получение разрешения на экспорт мяса лам. Депутаты напоминают, что этот вид мяса в России в пищу не употребляют. А верблюдов и лам воспринимают как экзотических животных.

Арапов утверждает, что лама занесена в Международную Красную книгу. Поэтому появление мяса этих животных на российском рынке "может вызвать неоднозначную реакцию".

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