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На западе Москвы произошло заказное убийство

12:33
  • четверг
  • 06 июня 2024

Преступника до сих пор ищут

На западе Москвы неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся.

Как сообщили в ГУ МВД по столице, это было заказное убийство. Инцидент произошел в районе Фили-Давыдково. Злоумышленник выстрелил в жертву в районе детской площадки. Раненый мужчина пытался убежать, но киллер догнал и добил его возле дома №13 по улице Свиридова.

Стрелку удалось сбежать, в настоящий момент его разыскивают. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. На месте работают следователи.

Погибший – 34-летний мужчина, проживал в соседнем доме от места происшествия. По данным собеседника ТАСС, он работал системным администратором в одной из столичных фирм.

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