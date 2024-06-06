Собянин сообщил о запуске в Москве новых импортозамещающих производств

Власти поддерживают такие производства

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" запустили новые импортозамещающие производства. Об этом в четверг, 6 июня, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, предприятие, выпускающее радиоэлектронную аппаратуру на площадке “МИЭТ”, начало выпуск печатных плат — ключевого элемента всех электронных устройств. Основной потребитель — российские производители радиоэлектронной аппаратуры. Электротехническую обработку изделий проводят при использовании оборудования и химических составов российского производства.

Другой резидент особой экономической зоны — производитель металлорежущего инструмента.

Он начал серийный выпуск твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла. Продукцию покупает свыше 650 компаний в России и дружественных странах. Инвестиции в расширение производства на площадке "Печатники" составили более 400 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что власти Москвы окажут поддержку проведению выставки "ПРОреставрацию", которая состоится в конце 2024 года. Основной темой мероприятия станет импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Участники продемонстрируют отечественные решения и методы работы, а также обсудят технологии сохранения объектов культурного наследия.

Сергей Собянин подчеркивал, что московская промышленность вносит огромный вклад в импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета России. За последние годы московские заводы удвоили объемы производства. В первые месяцы 2024 года рост производства обрабатывающих отраслей составил 17%.

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