Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская реставрация"

Заявки будут принимать до конца сентября

В Москве начался прием заявок на конкурс "Московская реставрация". В своем телеграм-канале об этом написал мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что это одно из самых важных событий в отрасли.

"Благодаря конкурсу развиваются традиции столичной школы реставрации и привлекается внимание к памятникам истории и культуры", — написал глава города.

Заявку на участие в конкурсе могут подать как физические, так и юридические лица. Важный момент – они должны были закончить реставрацию объектов в 2023-2024 годах. Жюри оценит как выполнение самой работы, так и ее интеграцию в городскую среду.

В конкурсе есть 10 номинаций. Также лучшую работу выберут жители столицы. Голосование пройдет в проекте "Активный гражданин". Заявки принимаются до конца сентября на портале mos.ru.

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