Путину доложили о трагедии в Кемерове

В результате столкновения двух трамваев пострадало более 100 человек

Президенту России Владимиру Путину сообщили о серьезном ДТП, которое сегодня, 6 июня, рано утром произошло в Кемерове. В Кремле пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим, передал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Катастрофа с участием двух трамваев произошла на Логовом шоссе в половине восьмого утра по местному времени. Согласно наружным камерам видеонаблюдения, общественный транспорт на большой скорости вошел в поворот, в результате чего у него оторвало двери, и из них прямо на проезжую часть выпали люди. Затем трамвай врезался в другой трамвай, шедший перед ним по путям.

В результате сильнейшего столкновения пострадало более 100 человек, один умер. Прибывшие на место происшествия медики увезли порядка 20 человек в больницу, двоих поместили в реанимацию. Некоторым понадобилось срочное хирургическое вмешательство.

Местные следственные органы пытаются разобраться в причинах ДТП. Согласно одним данным, у трамвая отказали тормоза. Такой версии придерживается мать серьезно пострадавшей в аварии женщины-водителя. Примечательно, что девушка работала машинистом на этой линии менее года, однако зарекомендовала себя с положительной стороны.

Кроме того, родительница в общении с журналистами обратила внимание на якобы плохое техническое состояние транспорта в городе. Однако в пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании подчеркнули, что трамвай был абсолютно исправен, 2 июня он проходил техобслуживание, и никаких проблем выявлено не было.

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