"Мы тоже верили в чудо": родные Заворотнюк обратились к россиянам на 9-й день после смерти

Помощь поступала со всех уголков света

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк обратились к россиянам на девятый день после ее смерти.

Родные выразили благодарность всем тем, кто до последнего верил в выздоровление, оказывал поддержку. Помощь поступала из всех уголков мира: девушка из Папуа-Новая Гвинея, например, привезла в Москву какой-то чудодейственный фрукт, поднимающий иммунитет при онкологии.

"Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил. Мы тоже верили в Чудо вместе с вами", - сообщили родственники в соцсети Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России – прим. ред.).

Семья Заворотнюк также поблагодарила коллектив ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева за понимание и ночные репетиции, чтобы супруг мог целый день проводить с женой.

В 2019 году у Заворотнюк обнаружили глиобластому, пять лет актриса мужественно боролась с недугом. 20 мая 2024 года артистки не стало. Заворотнюк похоронили 1 июня на аллее звезд, которая находится на 21-м участке Троекуровского кладбища.

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