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Кремль отказался уточнить, кому Россия может поставить оружие для борьбы с Западом

13:41
  • четверг
  • 06 июня 2024

Такое предположение ранее высказал глава государства

Заявление российского лидера Владимира Путина о возможной отправке высокоточного оружия в другие страны дает представление о неминуемых последствиях поставок такого вооружения Западом на Украину. На это указал в четверг, 6 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин сообщил об ответе на поставки дальнобойного оружия Киеву

Спикер Кремля подчеркнул, что это "очень важное заявление, которое весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не могут остаться без последствий, и эти последствия обязательно будут".

Однако Дмитрий Песков не стал уточнять, кому Россия может поставить оружие для противодействия недружественным шагам Запада, сообщает ТАСС.

Между тем зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что "пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц", которое "будет максимально разрушительным для их и наших противников". Политик высказался в духе "Враг нашего врага — наш друг".

В российском Минобороны подчеркивали, что наша страна всегда открыта для углубления взаимодействия с КНДР в сфере военно-технического сотрудничества, пусть это и вызывает резкое недовольство Соединенных Штатов. При этом в Кремле указывали, что это достаточно чувствительная область взаимодействия, поэтому подробности Москва и Пхеньян не раскрывают.

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