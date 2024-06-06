Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры на него в западных СМИ

На Западе журналисты нередко публикуют такие изображения

Президенту России Владимиру Путину не показывают карикатуры на него в западных средствах массовой информации, поскольку они чаще всего однотипные. Об этом в четверг, 6 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин, общаясь с руководителями зарубежных информагентств, иронично заявил, что когда на него публикуют карикатуры в западных СМИ, представляя в виде "монстра и злодея" — это хорошо, "пусть боятся".

Как уточнил Песков, среди таких публикаций "очень много однотипных и мало талантливых", однако "талантливые обязательно показываем", сообщает РИА Новости.

Одним из самых громких событий в медийном пространстве последнего времени стало большое интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Сам Карлсон объяснил свое стремление пообщаться с российским лидером тем, что "большинство американцев понятия не имеют, что происходит здесь, в России, и в шестистах милях от нас — на Украине", однако "они должны знать, что они оплачивают".

Дмитрий Песков подчеркивал, что общественность на Западе "одурманена русоненавистнической пропагандой", однако когда-нибудь эта ситуация изменится.

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