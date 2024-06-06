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Пострадавшая в аварии с кемеровским трамваем: "Мне показалось, что-то произошло с водителем…"

13:20
  • четверг
  • 06 июня 2024

Женщина раскрыла подробности ДТП, в результате которого погиб человек

Сегодня, 6 июня, на Логовом шоссе в Кемерове случилась авария – столкнулись два трамвая. Несколько человек выпали из транспорта прямо во время движения на проезжую часть. Всего пострадало более 100 человек. Одной из них оказалась женщина по имени Дарья. Она как раз ехала в том самом трамвае, который на большой скорости вошел в поворот, а потом врезался во впереди идущий транспорт.
Путину доложили о трагедии в Кемерове

Женщина рассказала в интервью МК, что людей в салоне было много – все ехали на работу. В последнее время, отметила Дарья, этот маршрут пользовался большой популярностью из-за дорожных перекрытий.

Вначале ничего не предвещало беды. Транспорт ехал по маршруту, но в какой-то момент стал набирать скорость. И если первый поворот он преодолел более-менее благополучно, по словам Дарьи, то второй – нет.

"Секунда и сзади уже нет окна. Затем трамвай затрясло из стороны в сторону, кто-то начал кричать. Я просила пассажиров не истерить, мол, все будет хорошо. Скорее всего, именно в тот момент я испугалась, что меня задавят. А потом сама уже запаниковала. Мне показалось, что-то произошло с водителем, раз мы на такой скорости мчимся", - отметила Дарья, которая в результате аварии отделалась только ушибами.

По словам женщины, в салоне оторвались кресла и поручни. Люди попадали друг на друга. Женщину-водителя трамвая зажало в кабине, ее стали сразу вытаскивать сами пассажиры. Дарья прокомментировала информацию о плохом техническом состоянии трамвая. Она отметила, что тот "не новый, но и не развалюха".

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Последствия столкновения двух трамваев в Кемерове
Последствия столкновения двух трамваев в Кемерове
Последствия столкновения двух трамваев в Кемерове
Последствия столкновения двух трамваев в Кемерове
ДТП с участием трамвая в Кемерове
ДТП с участием трамвая в Кемерове
Последствия столкновения двух трамваев в Кемерове
Последствия столкновения двух трамваев в Кемерове
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