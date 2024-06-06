"Русские быстро учатся": на ПМЭФ раскрыли секрет противостояния санкциям

Настало время стратегии

Россияне, власти и компании хорошо адаптировались к западным санкциям.

Такое мнение выразила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В ряде случаев это была тактическая адаптация. Однако нужна была и более долгосрочная стратегия, особенно в энергетическом секторе. Теперь это время настало, отметила Кнайсль.

"Как я часто говорю, русские быстро учатся. Они это доказали за свою историю", - резюмировала она (цитата по РИА Новости).

Ранее в мае Евросоюз согласовал новый режим санкций против России. После утверждения решения появился поименный список организаций и физических лиц, попавших под санкции.

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