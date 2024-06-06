Убийство на западе Москвы: киллер несколько месяцев выслеживал жертву

Что известно об убийстве к этому моменту

На одной из столичных улиц сегодня произошло убийство. Мужчина, облаченный в черное, выстрелил из автомата в другого мужчину. Жертва получила ранения, но выжила и попыталась спастись. Однако киллер догнал мужчину и добил его. Затем он попытался скрыться от полицейских в ближайшем парке. Когда у него ничего не получилось, он открыл огонь. Полицейские начали стрелять в ответ. В результате киллер серьезно ранен. Согласно данным телеграм-канала Mash, мужчина на грани жизни и смерти.

Журналисты выяснили, что убитым оказался Константин Балишанский. Мужчина был известной фигурой в кругах столичных скейтеров. Он стал первым скейтером в команде Nike SB Россия.

Журналисты поговорили с соседями Константина. Те отозвались о нем как о неконфликтном человеке, который никогда не был замечен в шумных компаниях. Еще есть версия, что убийство было заказано из-за деятельности отца Константина, предпринимателя Андрея Балишанского, занимающегося бизнесом в сфере мультимедиа.

По некоторым данным, киллер несколько месяцев выслеживал Константина. Впрочем, по другим данным, у убийцы мотив сугубо личный. Якобы мужчины не могли поделить одну девушку. Об этом говорят близкие знакомые Константина Балишанского. По их словам, жертва и киллер вместе работали в Mediasystem Group, которую возглавляет отец погибшего скейтера.

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