Кремль оценил позицию Японии о возобновлении диалога

В Токио резко высказались о заявлениях российского президента

Позиция японских властей относительно возобновления диалога с Россией является абсолютно ожидаемой. Об этом в четверг, 6 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля ответил на негативную реакцию Токио на слова президента России Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору между двумя государствами.

Как подчеркнул Песков, "здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства", а реакция на нее японских властей — "достаточно ожидаемая", сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупреждала, что Россия будет реагировать максимально жесткими и чувствительными для Японии контрмерами на любые новые враждебные выпады властей Страны восходящего солнца. Москва будет адекватно использовать все доступные средства, подчеркнула чиновница.

Несмотря на политические разногласия, Япония блюдет экономическую выгоду и не хочет выходить из российских энергетических проектов. Официальный Токио планирует продолжать участие в российских проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", поскольку считает их важными для энергетической безопасности страны.

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