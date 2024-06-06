12 июня у россиян будет нерабочий день

В День России, 12 июня, в Москве прогнозируется температура до плюс 28 градусов и кратковременный дождь. Об этом в четверг, 6 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как уточнил метеоролог, до этого, в понедельник, 10 июня, в столичном регионе ожидается 25–27 градусов выше нуля, во вторник – плюс 27–29 градусов.

В целом температура в начале следующей недели в Москве будет превышать норму примерно на четыре градуса — "московская погода в июльском исполнении", цитирует Вильфанда АГН "Москва".

Между тем в Москве действует предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности. Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, это связано с прогнозируемым сильным дождем. Период действия предупреждения — до полуночи 7 июня. Кроме того, до часу ночи 8 июня действует "желтый" уровень погодной опасности из-за вероятности града.

В Крыму тем временем установилась погода, при которой температура воздуха и воды совпадает. Такую погоду называют "десертной" по аналогии с местными "квадратными" ликерными винами, у которых равное содержание спирта и сахара.

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