Захарова: Россия поддерживала контакты с талибами долгие годы

По словам дипломата, это сделано для решения многих проблем

В России стартовал Санкт-Петербургский Международный экономический форум. Он продлится с 5 по 8 июня. Сегодня в рамках форума выступила Мария Захарова. Дипломат затронула важную тему – сотрудничество России и "Талибана", признанного террористической организацией.

"Сейчас работа по выстраиванию отношений ведется. Но мы поддерживали контакты и все эти годы, я имею в виду, для нас эта тема не новая c движением талибов", - приводят слова Марии Захаровой РИА Новости.

Она подчеркнула, что контакты эти обусловлены необходимостью решения проблем, которые возникли после ухода из Афганистана американцев и НАТО. Кроме того, официальный представитель МИД РФ рассказала, что в настоящее время над исключением "Талибана" из списка террористов работают самые разные ведомства.

"Как это будет сделано? Над этим вопросом трудятся эксперты, юристы, правовики, международники, представители различных ведомств, и (ведутся) соответствующие процедуры, которые задействованы", - отметила Мария Захарова.

Напомним, в 2021 году талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Было сформировано временное правительство, во главе которого оказался Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Затем на протяжении нескольких дней из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. На этом окончилось 20-летнее присутствие США в Афганистане.

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