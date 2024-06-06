Красавицу-водителя разбившегося трамвая в Кемерово спасают в реанимации

Девушка предприняла все усилия, чтобы остановить состав, но у нее ничего не получилось

В Сети бурно обсуждают события, случившиеся сегодня, 6 июня, рано утром в Кемерове. Трамвай на бешеной скорости вошел в поворот, в результате чего из него даже выпали несколько человек. Затем транспорт протаранил другой трамвай, шедший впереди.

В результате аварии пострадало более 100 человек. Один скончался. Некоторых увезли в больницу, где им сделали операцию. Кого-то, в том числе и водителя "взбесившегося" трамвая, спасают медики в реанимации, передает телеграм-канал Dark Voice.

Девушке-машинисту Александре 23 года, она устроилась работать в трамвайное депо менее года назад, но зарекомендовала себя ответственным и внимательным водителем. Никогда до этого никаких проблем с подвижным составом у нее не было. И первый рейс сегодня тоже прошел благополучно. Однако второй закончился плачевно. В результате страшного тарана Александру зажало в кабине, ее с трудом вытащили пассажиры.

В больнице девушке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом ноги и руки. Ее состояние оценивается как тяжелое. Тем не менее примчавшимся в больницу родным девушка сумела рассказать, что катастрофа случилась в результате технической неисправности. Якобы Александра не смогла затормозить, хотя и приложила все усилия: пыталась обесточить подвижной состав, сняла рога, но вагон все равно несся на большой скорости.

Интернет-пользователи уже нашли девушку в соцсетях, распространили ее фото, назвали красавицей и всячески поддерживают. Они пожелали Александре и остальным пострадавшим скорейшего выздоровления.

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