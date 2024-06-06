Подмосковный суд арестовал главу "Империи сильнейших ведьм" Алену Полынь

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Ивантеевский районный суд Московской области арестовал руководительницу "Империи сильнейших ведьм" Алену Полынь (настоящее имя – Елена Суликова).

Суд удовлетворил ходатайство следователя. Полынь пробудет под стражей до 4 августа 2024 года, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

В суде Полынь частично признала свою вину. Адвокаты мошенницы заявили, что их подзащитная не может находиться в СИЗО по медицинским показаниям.

Главу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (известную последователям как Алена Полынь) задержали 4 июня. Ее подозревают в экстремизме и мошенничестве.

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