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Подмосковный суд арестовал главу "Империи сильнейших ведьм" Алену Полынь

14:24
  • четверг
  • 06 июня 2024

На два месяца

Ивантеевский районный суд Московской области арестовал руководительницу "Империи сильнейших ведьм" Алену Полынь (настоящее имя – Елена Суликова).

Суд удовлетворил ходатайство следователя. Полынь пробудет под стражей до 4 августа 2024 года, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

В суде Полынь частично признала свою вину. Адвокаты мошенницы заявили, что их подзащитная не может находиться в СИЗО по медицинским показаниям.

Главу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (известную последователям как Алена Полынь) задержали 4 июня. Ее подозревают в экстремизме и мошенничестве.

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