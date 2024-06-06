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В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь"

15:15
  • четверг
  • 06 июня 2024

Гостей фестиваля ждут увлекательные встречи со звёздами

В России сегодня отмечают 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И по традиции у стен Московского Кремля открылся книжный фестиваль "Красная площадь". Классика и новинки от издательств со всей страны. И, конечно, лучшие авторы.

В первые дни июня уже по традиции Красная площадь превращается в огромную библиотеку, книжный магазин и лекторий под открытым небом. С самого утра люди приходят сюда на встречу с книгами и авторами, многие - целыми семьями! И, конечно, в год 225-летия Пушкина, сегодня, в День его рождения и все дни фестиваля звучат его стихи. У памятника Пушкину представители разных российских регионов прочли строки Александра Сергеевича на родных языках.

На Красной площади каждый может примерить образ поэта и запечатлеть себя в нём и, конечно, полистать и купить новые издания Пушкина. "Евгений Онегин", "Повести Белкина", сказки - в оформлении современных художников. Для взрослых и детей.

Для самых маленьких "Сказка о царе Салтане" с объемными иллюстрациями. На фестивале представлены 400 издательств со всей страны. Всего более 100 тысяч экземпляров художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы. Комиксы, фэнтези, детективы, антикварные издания! Купить их можно со скидкой и даже с доставкой на дом.

"Прежде всего, фестиваль "Красная площадь" - это ключевые новинки года. Те книги, которые издатели специально готовят к фестивалю. Те книги, которые читатели будут выбирать в течение всего года. И можно даже у автора напрямую спросить - ты зачем это написал и почему с героями это произошло?" – говорит Мария Бабий, куратор площадки художественной литературы фестиваля "Красная площадь".

Андрей Усачёв презентует новые книги стихов для детей. Современные дети очень любят читать, уверяет писатель, и умеет найти подход даже к самым юным. "По поводу детей - дети не меняются, на самом деле. Их волнуют всё те же самые проблемы. Верности, дружбы, любви, отношения с родителями. Единственное, чего дети не любят - это когда длинно и скучно", - рассказал Андрей Усачёв.

В течение 4 дней - более 500 событий. Лекции, мастер-классы, увлекательная концертная программа. И, конечно, конкурсы для юных поэтов. Они тоже волновались, читая свои стихи - как когда-то 15-летний Пушкин перед экзаменационной комиссией.

"Впереди у юного Пушкина была большая и яркая творческая жизнь, но, как мне кажется, вот те первые воодушевляющие аплодисменты и овации он запомнил на всю жизнь", - отметил Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества.

Гостей фестиваля ждут увлекательные встречи со звёздами: Екатерина Гусева прочтет сказки Пушкина, на Большой сцене выступят Юрий Башмет, Светлана Крючкова, Константин Хабенский и другие любимые артисты.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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