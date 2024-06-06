Москва принимает активное участие в деловой программе ПМЭФ

Заключены важные соглашения

В Санкт-Петербурге состоялась церемония официального открытия 27-го Международного экономического форума. И продолжается масштабная деловая программа, в которой активное участие принимает Москва. Заключены сразу несколько соглашений в сфере развития экономики, здравоохранения, промышленности и транспорта.

27-й Петербургский экономический форум официально открыт. Но работа на его площадках началась еще накануне и уже подписаны первые соглашения на сотни миллионов рублей. Примечательно, что один из договоров между компаниями впервые в истории форума заключен без использования бумаги. Стороны поставили под документом электронные подписи.

Всего же эксперты прогнозируют, что объем сделок превысит пять триллионов рублей. Для сравнения, годом ранее было около четырех триллионов. Среди лидеров - Ленинградская и Вологодская области, Республика Крым и, конечно же, традиционно, Москва.

С Банком России мэр Сергей Собянин подписал соглашение о внедрении оплаты проезда в городском транспорте с помощью цифрового рубля. А документ о сотрудничестве в сфере развития здравоохранения предусматривает строительство инновационного завода по производству препаратов для лечения редких, генетических и онкологических заболеваний. Новое предприятие появится в Зеленограде – на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва". А в индустриальном парке "Руднево" появится Головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности.

"На форуме столица представила такие крупные проекты, как программа развития транспортного комплекса до 2030 года, городская билетная система и беспилотный трамвай. На стенде - трассы первой в России высокоскоростной магистрали и поезд, который через несколько лет будет ходить между Москвой и Петербургом в два раза быстрее, чем сейчас. В режиме видеоконференции Сергей Собянин открыл новые причалы речного электротранспорта в столице", - сообщил Собянин.

Транспорт на форуме - в центре внимания. Пока руководители ведомств и компаний обсуждают строительство дорог, автопроизводители представляют новинки. Первый в России электрогрузомобиль показали в Петербурге два года назад как концепт, а теперь это уже серийная машина. Батарея и мотор не боятся даже сибирских морозов, а пробега хватит на целый день работы в службе доставки или почты.

"Наша разработка, полностью компоновка – мозги, бортовой компьютер, чипы - это все мы делаем у нас в технополисе в Москве. Мы доработали небольшие недостатки, которые у нас были. Сейчас уже вышли на серийное производство", - рассказал Александр, руководитель направления продаж компании-производителя.

У АвтоВАЗа тоже премьера. Под черным покрывалом совершенно новая "Лада Искра". Она займет промежуточное положение между флагманской "Вестой" и бестселлером "Лада Гранта". Помимо седана, в следующем году появятся также универсал и универсал повышенной проходимости.

Когда-то "Нива" произвела революцию в автопроме. Это был первый в мире кроссовер. Следующее поколение "Нивы" на дорогах уже давно, но эта машина, практически не изменившись внешне, по сути, совершенно новый автомобиль. Первый российский электрический кроссовер сейчас готовится к выпуску.

Петербургский форум - средоточие новых технологий и необычных решений. Одна из достопримечательностей форума последних лет - гигантское панно из 100 тысяч живых роз - стало еще больше, 100 квадратных метров. На нем - семья посреди бескрайнего поля. Символ традиционных российских ценностей. А по окончании форума цветы уже по традиции раздадут участницам.

Алексей Платонов, Анна Морозова, "ТВ Центр"

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