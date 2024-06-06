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В Третьяковской галерее открылась выставка коллекции Арама Абрамяна

15:34
  • четверг
  • 06 июня 2024

Врач собирал картины русских мастеров

"Москва - Ереван - Москва"! В Третьяковской галерее открылась выставка коллекции Арама Абрамяна - московского врача, который многие годы собирал картины русских мастеров.

Коровин, Серов, Бенуа, Петров-Водкин - их работы соседствуют с произведениями известных армянских художников. Абрамян благоговел перед искусством Серебряного века. Но отдавал должное и современным авторам, опытным взором коллекционера выделяя несомненный талант среди молодых живописцев.

Коллекция буквально оккупировала московскую квартиру врача, и он решил передать большую часть шедевров в музей Еревана. Теперь редкие работы можно увидеть и в Москве.

"Абрамяна называли армянским Третьяковым. Принято думать, что Абрамян любил только что-то яркое: натюрморты, такие вкусные, сочные произведения. Но это не так. Он был очень вдумчивым коллекционером, у него много тонких, редких работ", - рассказала Татьяна Карпова, заместитель генерального директора по научной работе Третьяковской галереи.

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Выставка коллекции Арама Абрамяна
Выставка коллекции Арама Абрамяна
Выставка коллекции Арама Абрамяна
Выставка коллекции Арама Абрамяна
Выставка коллекции Арама Абрамяна
Выставка коллекции Арама Абрамяна
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