В Москве обсудили, какие кадры нужны современным предприятиям

Востребованы профессионалы, способные управлять роботизированными системами

О дефиците кадров "новой формации" говорили сегодня на круглом столе в Восточном округе, который считается промышленным.

Современным предприятиям сейчас нужны профессионалы, способные управлять роботизированными системами. Участники дискуссии обсудили взаимодействие с образовательными учреждениями города, чтобы горожане могли получить необходимую квалификацию. Кроме того, в течение двух дней на месте будет работать ярмарка вакансий.

"Мы очень подробно рассказываем о видах тех работ, куда можно пойти. В частности, здесь представлен большим расширенным спектром Департамент транспорта. Наши двери открыты для узкоквалифицированных специалистов, для людей, которые ищут работу на сезон или на всю жизнь", - рассказала Сабина Цветкова, руководитель Комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы, организатор "Ярмарки вакансий".

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