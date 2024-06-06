ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве обсудили, какие кадры нужны современным предприятиям

15:28
  • четверг
  • 06 июня 2024

Востребованы профессионалы, способные управлять роботизированными системами

О дефиците кадров "новой формации" говорили сегодня на круглом столе в Восточном округе, который считается промышленным.

Современным предприятиям сейчас нужны профессионалы, способные управлять роботизированными системами. Участники дискуссии обсудили взаимодействие с образовательными учреждениями города, чтобы горожане могли получить необходимую квалификацию. Кроме того, в течение двух дней на месте будет работать ярмарка вакансий.

"Мы очень подробно рассказываем о видах тех работ, куда можно пойти. В частности, здесь представлен большим расширенным спектром Департамент транспорта. Наши двери открыты для узкоквалифицированных специалистов, для людей, которые ищут работу на сезон или на всю жизнь", - рассказала Сабина Цветкова, руководитель Комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы, организатор "Ярмарки вакансий".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ярмарка вакансий
Ярмарка вакансий
Ярмарка вакансий
Ярмарка вакансий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.