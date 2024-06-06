ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден: США не разрешат ВСУ бить по Москве и Кремлю

14:37
  • четверг
  • 06 июня 2024

Однако Вашингтон разрешил удары по территории России с некоторыми условиями

Соединенные Штаты не намерены давать добро Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары американским оружием по Москве и Кремлю. Такое заявление сделал в четверг, 6 июня, президент США Джо Байден.
Лавров: США превратились в полицейское государство

В ходе интервью политик заявил, что Киев получил ограниченное разрешение на удары американским вооружение по территории России — вблизи границы, но не вглубь российской территории.

Байден заверил, что "мы не разрешаем удары на много миль вглубь России, не разрешаем удары по Москве, по Кремлю", сообщает Telegram-канал "На видео видно", публикуя кадры интервью президента США.

Ранее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон назвал сотрудников Белого дома глупцами, которые втягивают Америку и Европу в опаснейший конфликт. Он подчеркнул, что на территории стран Европы уже есть объекты, которые могут стать законными целями ответных ударов Вооруженных сил России.

Украина уже предпринимала попытки ударить по Кремлю — в мае 2023 года, применив беспилотники. Однако при подлете их сбили российские силы противовоздушной обороны. Никто не пострадал, купол Сенатского дворца получил небольшие повреждения, которые оперативно устранили.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.