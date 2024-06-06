Однако Вашингтон разрешил удары по территории России с некоторыми условиями

Соединенные Штаты не намерены давать добро Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары американским оружием по Москве и Кремлю. Такое заявление сделал в четверг, 6 июня, президент США Джо Байден.

В ходе интервью политик заявил, что Киев получил ограниченное разрешение на удары американским вооружение по территории России — вблизи границы, но не вглубь российской территории.

Байден заверил, что "мы не разрешаем удары на много миль вглубь России, не разрешаем удары по Москве, по Кремлю", сообщает Telegram-канал "На видео видно", публикуя кадры интервью президента США.

Ранее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон назвал сотрудников Белого дома глупцами, которые втягивают Америку и Европу в опаснейший конфликт. Он подчеркнул, что на территории стран Европы уже есть объекты, которые могут стать законными целями ответных ударов Вооруженных сил России.

Украина уже предпринимала попытки ударить по Кремлю — в мае 2023 года, применив беспилотники. Однако при подлете их сбили российские силы противовоздушной обороны. Никто не пострадал, купол Сенатского дворца получил небольшие повреждения, которые оперативно устранили.

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