Эстония решила закрывать границу с Россией на ночь

Эту идею муссировали все последние месяцы

Эстония с 1 июля ограничит время работы пункта пропуска "Койдула" на эстонско-российской границе и будет закрывать его на ночь.

Как сообщает телерадиовещательная компания ERR, этот переход будет работать с 05:30 до 21:30 по местному времени, которое соответствует московскому.

Аналогичное решение, как заявлял глава Минфина Эстонии Март Вырклаэв, эстонские власти приняли в отношении КПП "Нарва-1", расположенного между эстонской Нарвой и российским Ивангородом.

Ранее эстонские власти высказали претензии к российской стороне из-за разграничительных буев на Нарве. При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель считает провокацией России случившееся на пограничной реке и будет следить за развитием событий.

При этом российский МИД иронично отреагировал на высказывания эстонского президента о намерении "поставить Россию на колени", предложив сначала показать пример.

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