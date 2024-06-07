Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

Козероги должны суметь отстоять свои границы

Овны

Гармония души, мыслей и действий… редкий день! Сегодня хорошо делать то, что вам по душе, а также избавляться от дел и обязательств, которые истощают энергию.

Тельцы

В выходные вас может накрыть желание накупить ерунды, о которой потом пожалеете. Вместо шопинга займитесь уборкой или поработайте хорошенько на даче.

Близнецы

Венера в вашем знаке завтра окажется под прессингом Сатурна. В выходные лучше воздержаться от важных решений, серьезных разговоров, крупных покупок.

Раки

Наступили продуктивные дни, когда можно навести порядок в делах. Чем меньше будете контактировать с людьми, тем лучше сохранятся добрые отношения с ними.

Львы

Проблемы в общении с женщинами могут вылиться в ссоры и обиды, осадочек от которых останется надолго. Поэтому в ближайшие дни будьте деликатны, как никогда!

Девы

Ваше самообладание почти на нуле, отсюда раздражительность, недовольство всеми, особенно на работе. Постарайтесь развеяться в выходные, забыть о текущих делах.

Весы

Ваша главная планета Венера завтра окажется под давлением холодного Сатурна. Будьте готовы к критике или ограничениям, но не теряйте оптимизма и веры в себя.

Скорпионы

Вам лучше воздержаться от выяснения отношений с детьми или любимыми. Согласия вы не достигнете, а вот испортить настроение себе и близким будет легко.

Стрельцы

Домашние дела, проблемы членов семьи захватят вас. Приложите усилия, чтобы конфликтующие между собой близкие не пересекались в эти выходные.

Козероги

Начальство или коллеги могут покритиковать вас или даже повысить голос. Постарайтесь остаться в рамках приличия и в то же время отстоять свои границы.

Водолеи

Разберитесь с занятиями или летним отдыхом ваших детей – узнайте, не оплачиваете ли вы то, что им не нравится. Тем, у кого нет детей, стоит разделить чувства и деньги.

Рыбы

Вы рискуете потратить кучу денег на ремонт, услуги мастеров или товары для дома. Помониторьте рынок и цены, прежде чем что-то покупать или заказывать.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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