В Москве задержали француза за сбор военных сведений

Его поймали в одном из столичных ресторанов
В Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе сведений о военной деятельности России.
По данным Следственного комитета России, мужчина собирал сведения в течение нескольких лет, приезжая в Россию и общаясь с россиянами.
Француза задержали в одном из московских ресторанов. Возбуждено уголовное дело по статье о целенаправленном сборе сведений в области военной деятельности России лицом, которое не предоставило документы для включения в реестр иностранных агентов. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
По информации "Известий, мужчину зовут Винатье Лоран, ему 48 лет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"