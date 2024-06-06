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В Москве задержали француза за сбор военных сведений

15:11
  • четверг
  • 06 июня 2024

Его поймали в одном из столичных ресторанов

В Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе сведений о военной деятельности России.

По данным Следственного комитета России, мужчина собирал сведения в течение нескольких лет, приезжая в Россию и общаясь с россиянами.

Француза задержали в одном из московских ресторанов. Возбуждено уголовное дело по статье о целенаправленном сборе сведений в области военной деятельности России лицом, которое не предоставило документы для включения в реестр иностранных агентов. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По информации "Известий, мужчину зовут Винатье Лоран, ему 48 лет.

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