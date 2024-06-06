Ребенок провалился в люк в одном из российских городов

Крышка треснула под ногами ребенка

Маленькая девочка провалилась в люк в одном из российских регионов. ЧП произошло в Татарстане в городе Чистополе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash. Отмечается, что под малышкой треснула крышка над колодцем.

Девочка гуляла с мамой. Она потеряла самокатик и обернулась, чтобы найти его. В этот момент ребенок и наступил на злополучный люк. Крышка треснула и малышка полетела вниз. Сейчас пострадавшая в реанимации детской республиканской больницы с ушибом головного мозга тяжелой степени. Также у нее переломы теменной и височной кости.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Журналисты сообщают, что колодец был построен и подключен год назад.

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