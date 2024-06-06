Столтенберг назвал главный результат предстоящего саммита НАТО

Он запланирован на июль

Одним из главных ожидаемых практических результатов предстоящего в июле саммита НАТО в Вашингтоне должно стать подтверждение "твердой поддержки Украины". Такое заявление сделал в четверг, 6 июня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Политик отметил, что наряду с этим ожидается "укрепление коллективного сдерживания и обороны, реализация оборонных планов НАТО, а также усиление сотрудничества с партнерами по индо-тихоокеанскому региону, в частности с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что несколько членов НАТО, включая США и Германию, возражают против уточнения сроков вступления Украины в альянс и ускорения этой процедуры. По словам источников, президента Украины Владимира Зеленского попросили не оказывать дополнительное давление на государства альянса по этому вопросу.

Между тем депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Севим Дагделен заявила, что НАТО готовит предлог для ввода войск на Украину. Это, возможно, будет сделано по сценарию, отработанному во время войны США во Вьетнаме, полагает германский парламентарий.

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