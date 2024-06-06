ВКС уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ и 48 дронов

Поражен пункт временной дислокации наемников

Российская противовоздушная оборона сбила за минувшие сутки 48 украинских беспилотников в зоне СВО. Как сообщили в Минобороны России, также сбиты семь реактивных снарядов HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун".

По данным военного ведомства, российские воздушно-космические силы и артиллерия нанесли удар по складу безэкипажных катеров. Кроме того, поражена площадка запуска подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов.

Российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников. Поражены скопления живой силы и техники ВСУ в 127 районах. На южном направлении потери ВСУ составили до 640 военнослужащих, уничтожены четыре гаубицы и 152-мм орудие.

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