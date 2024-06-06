ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВКС уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ и 48 дронов

15:22
  • четверг
  • 06 июня 2024

Поражен пункт временной дислокации наемников

Российская противовоздушная оборона сбила за минувшие сутки 48 украинских беспилотников в зоне СВО. Как сообщили в Минобороны России, также сбиты семь реактивных снарядов HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун".

В США назвали законные цели для ударов ВС России на территории Европы
ВС России нанесли удар по военному объекту в Днепропетровске

По данным военного ведомства, российские воздушно-космические силы и артиллерия нанесли удар по складу безэкипажных катеров. Кроме того, поражена площадка запуска подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов.

Российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников. Поражены скопления живой силы и техники ВСУ в 127 районах. На южном направлении потери ВСУ составили до 640 военнослужащих, уничтожены четыре гаубицы и 152-мм орудие.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Истребитель ВКС России
Истребитель ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.