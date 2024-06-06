Росавиация: Возобновление работы закрытых в 2022 году аэропортов не предвидится

Они закрылись после начала СВО

Возобновление работы ни одного из закрытых с февраля 2022 года аэропортов юга и центральной части РФ, помимо открытого недавно аэровокзала в Элисте, пока не ожидается. Об этом в четверг, 6 июня, рассказал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров.

Как отметил Ядров в интервью НТВ, "эта работа осуществляется совместно с Минобороны: по их решению был введен соответствующий временный режим".

Ведомства находятся в постоянном диалоге и контакте, однако "пока на сегодняшний день открытия других аэропортов не ожидается", заявил глава Росавиации.

Чтобы возместить воздушным гаваням огромные убытки, понесенные из-за вынужденного простоя, федеральное правительство решилось на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов. В мае 2023 года на эти цели выделили около 2,5 млрд рублей.

Между тем снова заработал после более чем двухлетнего перерыва аэропорт Элисты. Первый рейс в московский аэропорт Жуковский выполнила авиакомпания Red Wings.

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