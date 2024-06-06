Песков укорил СМИ за вырванные из контекста слова Путина

Эти грешат все - и в России, и на Западе

Западные СМИ в погоне за ярким заголовком часто вырывают из контекста заявления президента России Владимира Путина.

Из-за этого слова российского лидера выглядят агрессивно и трактуются дальше в неверном ключе, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Пример тому – ситуация, произошедшая накануне. Представитель агентства Reuters спросила у Путина о том, при каких условиях Россия применит ядерное оружие. На что российский лидер отметил, что журналистка сама выводит его на эту тему и что Россия "не размахивает ядерной дубинкой".

"Ни одно из СМИ не описало контекст ответа президента Путина - что он отвечал на вопрос, и никто не дал его слова о том, что это же не я инициативно говорю, а вы меня спрашиваете", - сообщил представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, это традиционные приемы СМИ, ими грешат и российские журналисты тоже.

"Даже наши СМИ, кстати, балуются", - заметил представитель Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"