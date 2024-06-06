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В США заметили "грозное предупреждение" Путина

15:56
  • четверг
  • 06 июня 2024

Российский лидер напомнил, что Москва способна ответить Западу

Российский лидер Владимир Путин сделал грозное предупреждение Западу о последствиях поставки Украине дальнобойного оружия. На это указывает американская газета New York Post.

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Как отмечает издание, пресловутое "грозное предупреждение было сделано в момент, когда и США, и Германия дали Украине зеленый свет на использование поставленного ими оружия для нанесения ударов по целям на территории России".

NY Post также пишет, что Путин напомнил про ядерные возможности российской армии, которые могут быть задействованы при угрозе суверенитету России.

Однако спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что высказывание Путина о ядерном арсенале растиражировали без разъяснения контекста, чем нередко "балуются" средства массовой информации. Пресс-секретарь президента пояснил, что Владимир Путин отвечал на конкретный заданный ему вопрос, однако "никто не дал его слова о том, что "Это же не я инициативно говорю, а вы меня спрашиваете".

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, при котором исключить переход конфликта в его последнюю стадию не может никто.

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