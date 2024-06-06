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Ветеран из США умер по пути в Нормандию на памятные мероприятия

15:52
  • четверг
  • 06 июня 2024

102-летний Роберт Персикитти не добрался до Франции

Американский ветеран не добрался до Франции, где должен был участвовать в памятных мероприятиях. 102-летний Роберт Персикитти скончался по дороге в Нормандию. Об этом сообщает телеканал News 10 NBC.
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Мужчина должен был участвовать в торжествах по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Он прилетел в Германию со своим помощником и оттуда на корабле отправился во Францию. Однако в дороге почувствовал себя плохо.

Ветерана вертолетом забрали с борта судна. Его госпитализировали, но помочь ничем не смогли. Мужчина скончался.

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