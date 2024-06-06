Киев решил взыскать с России убытки от разрушения Каховской ГЭС

Плотину разрушили ВСУ

Украина решила затребовать с России 2,5 миллиарда долларов за уничтоженную украинскими войсками Каховскую ГЭС. Киев готовит иск в международный арбитражный суд, заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

По словам Сироты, Украина поставила Россию в известность о намерении подать иск относительно утерянной выгоды, а также стоимости строительства и восстановления станции. Он утверждает, что "от агрессора потребуют компенсации убытков", передает РИА Новости.

В ночь на 6 июня 2023 года плотина Каховской ГЭС рухнула в результате обстрелов со стороны ВСУ. Вода хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села Херсонской области России. Президент Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК России квалифицировал разрушение плотины как теракт.

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