Путин провел встречу с президентом Боливии на ПМЭФ

Речь шла об укреплении двустороннего сотрудничества

У Владимира Путина на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге началась серия двусторонних встреч. В Константиновском дворце уже состоялась беседа с президентом Боливии Луисом Арсе.

Речь шла об укреплении двустороннего сотрудничества. Это первые переговоры двух лидеров в личном формате. Ранее президенты общались только по телефону.

"На Международном экономическом форуме вы в первый раз в России в качестве главы государства. Мы очень рады вас видеть и, уверен, внесете заметный вклад в работу нашего форума. Имею в виду, что вы и по базовому образованию экономист, и работали министром экономики и, по-моему, финансов", - сказал Путин.

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