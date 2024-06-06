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Россия перебрасывает боевые корабли в Карибское море

16:35
  • четверг
  • 06 июня 2024

В регионе пройдут учения

Российские боевые корабли и самолеты в ближайшие недели появятся в Карибском море. В регионе пройдут учения, которые, по словам американских чиновников, должны стать "глобальной демонстрацией силы".

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Как сообщает Reuters, Вашингтон считает, что эти маневры – часть ответа Москвы на поддержку Украины со стороны США. Некоторые эксперты отмечают, что учениями на Карибах российские власти хотят выбить США из колеи и оказать влияние на внутреннюю аудиторию.

По плану учений, корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле. По окончании маневров они останутся в регионе до конца лета, осенью проведут еще одни учения. В Вашингтоне заявляют, что не рассматривают эти маневры как угрозу, так как Россия ежегодно отправляла корабли в Западное полушарие с 2013 по 2020 год.

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