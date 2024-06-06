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Новый федеральный округ появится в России

16:58
  • четверг
  • 06 июня 2024

Он объединит четыре новых региона и Крым

Новый федеральный округ будет создан в России в ближайшее время. Вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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Как рассказал Балицкий в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ, в округ войдут Донецкая и Луганская народные республики,  Запорожская и Херсонская области, а также Крым. Губернатор Запорожской области предполагает, что новый округ получит название Новороссия.

Балицкий и ранее говорил о перспективе создания в составе России нового федерального округа. Он заявлял об объединении регионов в Новороссию еще в сентябре 2022 года, до присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.

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