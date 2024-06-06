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Песков: Западу придется учесть мнение Москвы по поставкам оружия Киеву

17:30
  • четверг
  • 06 июня 2024

Россия не поступится своими интересами

Россия не поступится своими интересами. Западу придется считаться с позицией Москвы в вопросе поставок своего оружия Киеву, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Песков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина - какова реакция Запада на заявление Путина о возможности поставок российского вооружения в другие регионы мира? Представитель Кремля напомнил ремарку Путина – о том, что оппонентам придется считаться с российской позицией.

Также Песков напомнил об "ассиметричном ответе" на передачу Киеву западных вооружений, анонсированном президентом России. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не обязана заранее называть те регионы, в которые может быть поставлено российское оружие. Песков уверен, что за границей уже услышали и считали этот четкий сигнал Путина.

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