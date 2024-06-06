Мэр столицы Сергей Собянин подписал соглашение о развитии платформы цифрового рубля. Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме.

"Сегодня на полях ПМЭФ подписали первое соглашение — о сотрудничестве с Банком России по развитию платформы цифрового рубля. В будущем горожане смогут оплачивать ими проезд в городском транспорте, парковку и другие услуги. В развитие этого соглашения планируем подписать первый в России умный контракт на страхование подвижного состава городского транспорта. Речь идет о компьютерном алгоритме, который самостоятельно отслеживает и обеспечивает исполнение договорных обязательств", — написал Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.