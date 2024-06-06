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Собянин подписал соглашение о развитии платформы цифрового рубля

17:31
  • четверг
  • 06 июня 2024

Проезд и парковку в Москве можно будет оплачивать цифровыми рублями

Мэр столицы Сергей Собянин подписал соглашение о развитии платформы цифрового рубля. Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме.

"Сегодня на полях ПМЭФ подписали первое соглашение — о сотрудничестве с Банком России по развитию платформы цифрового рубля. В будущем горожане смогут оплачивать ими проезд в городском транспорте, парковку и другие услуги. В развитие этого соглашения планируем подписать первый в России умный контракт на страхование подвижного состава городского транспорта. Речь идет о компьютерном алгоритме, который самостоятельно отслеживает и обеспечивает исполнение договорных обязательств", — написал Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

После массового внедрения национальной цифровой валюты пассажиры получт возможность оплачивать таким способом различные услуги московского транспорта.

Ранее сообщалось, что в столице завершено формирование московского городского вокзала Кутузовская МЦД-4. В понедельник для пассажиров там открыли новую пешеходную галерею.

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