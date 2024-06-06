Проезд и парковку в Москве можно будет оплачивать цифровыми рублями
Мэр столицы Сергей Собянин подписал соглашение о развитии платформы цифрового рубля. Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме.
"Сегодня на полях ПМЭФ подписали первое соглашение — о сотрудничестве с Банком России по развитию платформы цифрового рубля. В будущем горожане смогут оплачивать ими проезд в городском транспорте, парковку и другие услуги. В развитие этого соглашения планируем подписать первый в России умный контракт на страхование подвижного состава городского транспорта. Речь идет о компьютерном алгоритме, который самостоятельно отслеживает и обеспечивает исполнение договорных обязательств", — написал Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.
После массового внедрения национальной цифровой валюты пассажиры получт возможность оплачивать таким способом различные услуги московского транспорта.
Ранее сообщалось, что в столице завершено формирование московского городского вокзала Кутузовская МЦД-4. В понедельник для пассажиров там открыли новую пешеходную галерею.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"