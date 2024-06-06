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Собянин: В Зеленограде будет построен уникальный завод по производству лекарств

17:35
  • четверг
  • 06 июня 2024

Инвестиции в проект превышают 40 млрд рублей

На площадке "Алабушево" в "Технополисе Москва" появится новый биотехнологический комплекс. Соглашение в четверг подписали мэр столицы Сергей Собянин и совладелец АО "Россиум Био" Сергей Судариков.

"Современный биотехнологический комплекс сможет производить лекарства по 13 международным непатентованным наименованиям. Предприятие построят на площадке “Алабушево” особой экономической зоны “Технополис Москва”. Будет создано 1100 новых рабочих мест", — написал Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Современный биотехнологический комплекс площадью порядка 38 тысяч квадратных метров сможет производить различные лекарства. Инвестиции в проект превышают 40 миллиардов рублей.

Ранее Собянин сообщил о запуске в Москве новых импортозамещающих производств. Так, предприятие, выпускающее радиоэлектронную аппаратуру на площадке “МИЭТ”, начало выпуск печатных плат.

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