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Собянин: В Москве будет создан роботизированный завод по производству грузовиков

17:54
  • четверг
  • 06 июня 2024

Объем инвестиций в проект превысит 50 миллиардов рублей

Москва и "КамАЗ" построят завод по производству грузовых автомобилей. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его заключили мэр столицы Сергей Собянин, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров и гендиректор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

"Планируется, что на московском автозаводе будет выпускаться около 40 тысяч машин в год. Грузовики будут применять в строительстве, логистике, сельском хозяйстве и в других сферах. Для строительства передового производственного центра выделим инвестору земельный участок площадью 60 гектаров. Трудоустроиться на предприятие смогут 1,4 тысячи человек. ПАО “КамАЗ” — наш давний партнер. Вместе мы реализуем масштабные программы развития города, и в первую очередь транспортной инфраструктуры. Например, сегодня в парке “Мосгортранса” больше 1,4 тысячи электробусов КамАЗ, закупленных по контрактам жизненного цикла", — написал Собянин в своем Телеграм-канале.

Как отмечается, объем инвестиций в проект превысит 50 миллиардов рублей. В производственном центре будут применять российские IT-решения.

Ранее на ПМЭФ Сергей Собянин подписал соглашение о развитии платформы цифрового рубля.

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