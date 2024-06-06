Собянин: В ОЭЗ "Технополис Москва" откроется уникальный центр компетенций

Новый центр компетенций разместят в индустриальном парке “Руднево”

В ОЭЗ "Технополис Москва" откроется уникальный центр компетенций станкоинструментальной промышленности. Соответствующий меморандум подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его заключили мэр столицы Сергей Собянин и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Станкоинструментальная промышленность обеспечивает оснащение различных предприятий, выпускающих машиностроительную продукцию гражданского и специального назначения. Новый центр компетенций разместят в индустриальном парке “Руднево” в ОЭЗ “Технополис Москва”", - написал Собянин в своем Телеграм-канале.

Новый центр компетенций будет площадью более 19 тысяч квадратных метров. Появится около 400 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Москве будет создан роботизированный завод по производству грузовиков. Объем инвестиций в проект превысит 50 миллиардов рублей.

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