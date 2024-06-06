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Собянин: Первый маршрут речного электротранспорта продлен до парка "Фили"

18:39
  • четверг
  • 06 июня 2024

Мэр Москвы открыл новые речные причалы

Первый маршрут речного электротранспорта продлен до парка "Фили". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он сообщил о выходе на регулярные маршруты четырех новых электросудов.

"Сегодня очередной этап развития регулярного речного сообщения на Москве-реке – запуск электросудов самого последнего инновационного уровня. Сегодня прибывают новые суда, и мы открываем два причала. Это позволит продлить первый маршрут, уменьшить время прохождение судов в два раза. Частота движения судов увеличится в два раза", – сказал Собянин в ходе церемонии (цитата по АГН "Москва").

По словам мэра, за время работы регулярных речных маршрутов ими воспользовались свыше 800 тысяч пассажиров.

Ранее на западе Москвы открылся Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий. Там будут реализовывать инновационные проекты, такие, как например, запуск виртуальной карты "Тройка" и внедрение оплаты проезда по биометрии на МЦД.

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