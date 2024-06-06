Иран и Россия инициировали создание единой валюты БРИКС

Это начало пути, заявил посол исламской республики

Иран и Россия – в начале пути по созданию единой валюты БРИКС. Страны объединения ведут переговоры, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

Дипломат напомнил в интервью РИА Новости, что вопрос о создании единой валюты обсуждался на самом высоком уровне. Переговоры вел лидеры двух стран. Главы других стран-членов БРИКС тоже согласны с этим проектом. Однако это не означает, что он будет реализован в краткосрочной перспективе, отметил Джалали.

В беседе на полях Петербургского международного экономического форума дипломат заявил, что страны БРИКС должны двигаться к единой валюте. Надо добиться ее создания, убежден Джалали.

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