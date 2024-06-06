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ФСБ задержала жителя Белгородской области за план подрыва железной дороги

18:31
  • четверг
  • 06 июня 2024

Гражданина России задержали с поличным

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Белгородской области, его заподозрили в подготовке подрыва железнодорожных путей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

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В пресс-службе отметили, что гражданина России задержали с поличным. Он готовил диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта. С этой целью подозреваемый незаконно приобрел взрывное устройство, цитирует заявление ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении взрывчатых веществ и покушении на диверсию. Злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы.

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