Собянин: Новая экономика — это конкурентоспособная промышленность

Инвесторы в области промышленности возвращаются в Москву

Мэр столицы Сергей Собянин заявил о необходимости импортозамещения и наращивания инвестиций. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью телеканалу РБК он отметил, что инвесторы в области промышленности возвращаются в Москву.

"У нас за последние пять лет рост обрабатывающих отраслей в два раза. Доля добавленной стоимости выросла в полтора раза и сегодня составляет четверть от всей страны. В промышленности Москвы задействовано 700 тысяч человек. Это крупнейший промышленный центр", - сообщил Собянин.

По словам мэра столицы, с точки зрения инвестиций российский бизнес перспективнее зарубежного. Москва предоставляет выгодные условия для предприятий, которые хотят локализовать здесь свое производство.

"Мы сами должны быть независимыми во многих ключевых отраслях, включая микроэлектронику, фотонику, медицинские изделия, фармацевтику, в значительной степени автомобилестроение. Я уже не говорю о таких сферах, как самолетостроение, ракетостроение, ОПК и так далее", — подчеркнул Собянин.

Ранее стало известно, что в ОЭЗ "Технополис Москва" откроется уникальный центр компетенций станкоинструментальной промышленности.

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