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Информацию о российских учениях в Карибском море назвали вбросом

18:52
  • четверг
  • 06 июня 2024

Надо дождаться официальных заявлений Минобороны

Растиражированная западными СМИ новость об учениях российских кораблей в Карибском бассейне может быть информационным вбросом. По словам военного аналитика, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, надо дождаться официальных заявлений Минобороны России.

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Западные СМИ, в частности, агентство Reuters, сообщили со ссылкой на источники в Белом доме, что российские боевые корабли направляются в Карибское море для проведения маневров. Якобы, запланирован заход в порты Венесуэлы и Кубы.

Коротченко напомнил, как ранее должностные лица США педалировали тему предполагаемого вывода Россией ядерного оружия в космос. Также распространялись сообщения, что Россия, якобы, готовится к военному конфликту с НАТО. Президент России Владимир Путин назвал это чушью. Аналитик напомнил, что информационные вбросы сегодня используются для манипуляции информационным пространством – так что надо полагаться на официальные сообщения, передает ТАСС.

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