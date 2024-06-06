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Проекты КРТ являются драйвером развития Москвы — Собянин

19:05
  • четверг
  • 06 июня 2024

Проекты КРТ позволяют привлекать в экономику Москвы дополнительные инвестиции

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о реализации проектов КРТ в столице.

"За счет чего такой бум инвестиций в Москве? Как раз в значительной степени за счет освоения этих депрессивных территорий. На месте бывшей промзоны “ЗИЛ” строится целый город, в районе Печатники создается второй центр города наподобие Сити и так далее", - рассказал Собянин.

По словам мэра, был принят федеральный закон о комплексном развитии территорий. Важно строить не только жилье. Москву нужно обустраивать таким образом, чтобы она была комфортной для всех горожан.

"Теперь мы можем требовать от владельцев, чтобы они делали то, что нужно для города. Строить не только жилье, но и объекты спорта, соцкультбыта, промышленные предприятия, офисы, технопарки, инфраструктуру", — отметил мэр столицы.

Собянин сообщил, что нужно и дальше развивать транспортную инфраструктуру, социальную сферу, а также другие сферы экономики города.

Мэр столицы также заявил о необходимости импортозамещения и наращивания инвестиций. По словам Собянина, Москва предоставляет выгодные условия для предприятий, которые хотят локализовать здесь свое производство.

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