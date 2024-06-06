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Собянин: Представители более 80 стран примут участие в саммите BRICS+ в Москве

19:26
  • четверг
  • 06 июня 2024

Мероприятие даст новый импульс развитию отечественной fashion-индустрии

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение международного форума BRICS+ Fashion Summit. Мероприятие должно пройти в октябре.

"BRICS+ Fashion Summit — это площадка для делового общения между ведущими профессионалами индустрии, экспертами, специалистами легкой промышленности, журналистами, блогерами, преподавателями и молодыми дизайнерами из разных стран", — написал Сергей Собянин в социальной сети "ВКонтакте".

Согласие на участие в форуме уже дали представители более чем 80 стран. Мероприятие, как ожидается, даст новый импульс развитию отечественной fashion-индустрии. В программу, среди прочего, войдут лекции и кинопоказы.

Ранее сообщалось, что в Москве выпускницы смогут подобрать идеальный образ в специальных бьюти-штабах. Они будут работать на Тверской площади и Тверском бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота".

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