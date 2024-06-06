Путин провел ряд двусторонних встреч на полях ПМЭФ

Президент встретился с иностранными лидерами и другими высокими гостями

Владимир Путин на полях экономического форума провел ряд двусторонних встреч. Ну а накануне глава нашего государства традиционно беседовал с руководителями мировых информационных агентств. Разговор был откровенным и касался самых горячих мировых тем.

Уже традиционно на полях Петербургского международного экономического форума Владимир Путин проводит переговоры с иностранными лидерами и другими высокими гостями. Настоящий дипломатический марафон в Константиновском дворце, на живописном берегу Финского залива.

Это первая личная встреча Владимира Путина и Луиса Арсе. До этого лидеры проводили лишь телефонные переговоры. Президент Боливии по образованию экономист, ранее возглавлял Минфин страны, а значит и на форуме ему должно быть интересно, отметил российский лидер. Товарооборот между нашими государствами растет - в прошлом году на два с половиной процента.

"Есть интересные направления нашего сотрудничества, в том числе в сфере высоких технологий. "Росатом" осуществляет хорошую программу и сооружает Центр ядерных исследований и технологий в Аль-Альпа", - сказал Путин.

Боливия, к тому же, очень заинтересована во вступлении в БРИКС. И важный шаг к этому может быть сделан как раз сейчас – в год председательства России. Глава нового Банка развития организации, бывший президент Бразилии Дилма Русеф тоже приехала на форум в Северную Столицу.

"Надеюсь, у нас будет возможность поговорить сегодня и о дальнейшем развитии банка, нашем сотрудничестве с банком и обменяться мнениями о том, что можно сделать совместными усилиями. Прошу вас передать самые наилучшие пожелания действующими президенту Бразилии – господину Луле. Мы с ним в ближайшие несколько дней договорились созвониться по телефону, обсудить двусторонние связи и ждём его в Казани осенью этого года на саммите БРИКС", - заявил Путин.

В это же время самолет президента Зимбабве уже приземлился в Санкт-Петербурге. Африканский континент сейчас один из центров формирующегося справедливого миропорядка. Еще один высокий гость – глава республики Сербской Милорад Додик.

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Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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