За границу бежало 6 миллионов украинцев

Украинские чиновники раздражены вниманием посла США в Киеве Бриджит Бринк к проблеме коррупции в стране. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники. По их сведениям, представители киевского режима считают, что американский дипломат "создает ненужную напряженность" и упускает из внимания вопрос "победы на поле боя". Ну а там у ВСУ дела плохи. И потому требуется всё больше живой силы.

Возраст предполагаемых призывников сотрудников ТЦК явно волнует в последнюю очередь. Загребают всех подряд - разбираться будут потом. На передовой. Поэтому мужское население Украины лишний раз на улицы предпочитает не выходить. На защиту своих мужей, сыновей и братьев в бой с военкомами бросаются женщины.

Представители киевского режима продолжают разыгрывать спектакль под названием "это всё российская пропаганда". Если верить украинскому телемарафону, эти видео - постановочные. На самом же деле, в военкоматах очереди. Уровень патриотизма зашкаливает.

А вот западные журналисты украинский новостной телемарафон не смотрят - и у них совсем другие данные. На Украине начинает остро ощущаться нехватка рабочей силы. Отсюда страдает и так хромающая на обе ноги экономика. Утечка кадров существенно снизила производительность заводов, стройплощадок и даже ресторанов. Агентство "Блумберг", к примеру, отмечает: по самым скромным подсчетам, за границу бежало 6 млн украинцев. Оставшиеся в стране отказываются выходить на работу, дабы не стать мишенью для военкоматов.

Закон о мобилизации направлен на пополнение воинских рядов Украины сотнями тысяч военнослужащих. Однако нехватка трудоспособных мужчин и женщин становится бременем для больших и малых предприятий, составляющих основу экономики военного времени. Всё это настоящая загадка для президента Владимира Зеленского, который отчаянно пытается пополнить ряды своей армии, параллельно заверяя, что нехватка людей не нанесёт украинской экономике никакого ущерба.

И как назло западные союзники не спешат помогать. Канцлер Германии Олаф Шольц, хоть и зазывает партнёров на запланированную в Швейцарии так называемую мирную конференцию по украинскому вопросу, подчеркивает: начало переговоров о мире на встрече обсуждать не будут.

Однако Зеленский всё не теряет надежд. Вместе с супругой сегодня высадился на берегу Нормандии. В эти дни на севере Франции отмечают 80-летнюю годовщину "Дня Д", начала операции союзников против оккупационных сил гитлеровской Германии. Встречают его там словно дорогого гостя, что, учитывая курс Киева на неонацизм, как минимум странно. Но западной общественности дела до него нет. Переживают за Джо Байдена - все свои силы он мужественно бросил на поиски несуществующего стула.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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