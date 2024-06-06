Победители конкурса "Виртуозы Казани" выступили на гала-концерте в Татарстане

Фестиваль проходил под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной

Победители первого конкурса "Виртуозы Казани" выступили на грандиозном гала-концерте в Татарстане. Финалистами стали 13 юных артистов. А всего в музыкальном смотре приняли участие свыше 100 одаренных детей.

Все они воспитанники музыкальных школ, ученики школ искусств. Конкурсанты исполняли шедевры мировой классики: от произведений Баха, Генделя до лучших современных джазовых композиций.

Фестиваль проходил под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной. Цель проекта - сделать академическую музыку популярнее. А для этого, подчеркнула оперная певица, нужно помочь талантливым детям поверить в себя.

"Я лично прошла этот путь: от самых первых робких детских выступлений на маленьких сценах до мировых оперных театров и концертных залов. Я желаю, чтобы фестиваль "Юные виртуозы Казани" процветал и раскрывал новые имена будущих великих музыкантов. А еще никогда не переставайте мечтать. Потому что мечты всегда сбываются у тех, кто мечтается и трудится", - отметила Аида Гарифуллина.

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